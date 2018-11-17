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Буряк: Було б зрозуміло, якби Словаччині поступилася молодь, але ж грали досвідчені виконавці

09:05 165 Читать на русском
Буряк: Було б зрозуміло, якби Словаччині поступилася молодь, але ж грали досвідчені виконавці
Леонід Буряк / Фото: соцмережі

Колишній наставник збірної України Леонід Буряк поділився враженнями від матчу "жовто-синіх" проти Словаччини.

"Це не найкраща гра збірної України, не наш день. У підопічних Шевченка, звичайно, не було мотивації, але все-таки їм необхідно пам'ятати, що це збірна країни! Словаччина – непогана команда, однак вона по зубам нашій команді.

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Як тільки ознайомився зі складом, відразу подумав: яка ж це ротація? Стільки молоді сиділо на лавці, і що? Де вона? У старті вийшов тільки Борячук, але ж він теж не хлопчик... Хотілося побачити в справі Петряка, Макаренка, але вони так і не вийшли. А в цілому, збірна України тримала м'яч в центрі поля, однак моменти майже не створювала.

Буде, звичайно, розбір цього матчу, претензії. Адже нас переконали, що ми побачимо в справі молодь, а вийшло по-іншому. Гаразд, якби так оступилися молоді футболісти. Ми б погодилися, що їм ще рано на подібному рівні боротися. Але грали-то досвідчені виконавці...", – цитує Буряка портал Команда 1.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
Матч завершено
4 : 1
Україна
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Теги
Словаччина - Україна Україна Україна Збірна України Леонід Буряк
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