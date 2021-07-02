"На Україну чекає непроста гра з Англією. Якщо говорити про склад англійців, то в матчі з Німеччиною 3-4 досить сильні гравці сиділи в запасі. Але їх не поставили до складу тільки з тієї причини, що вони дуже погано обороняються. Але на атаку ці футболісти грають дуже сильно.

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Зараз в Європі немає збірних, які Україна не може обіграти. Наші футболісти трохи "підсіли" після Австрії, але час минув, і вони відновилися, розвантажилися. Я думаю, до матчу з англійцями українська команда повинна підійти в хорошому стані. Але з Англією буде дуже складно грати. Це сильна команда. Це не Швеція чи Австрія. Зінченко ж сказав, що запас Англії коштує стільки, скільки вся збірна України", – цитує Буряка FootBoom.

Зауважимо, двобій збірної України з "Трьома левами" за путівку у півфінал чемпіонату Європи відбудеться вже завтра, 3 липня, у Римі. Стартовий свисток на Стадіо Олімпіко пролунає о 22:00.

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