Бурсаспор з Селезньовим переміг Ерзурум і вийшов на перше місце в таблиці

Англія — 22:00 12667
-
Борнмут – Вест Хем: Ярмоленко видає божественний матч і веде "молотів" у зону ЛЧ – українець перевершує сам себе
-
Манчестер Сіті у важкому матчі переміг Евертон – Зінченко мав труднощі, але допоміг не відпустити ЛіверпульАнглія — 21:27 2786
-
Олександрія впевнено обіграла Львів та піднялась на друге місцеУкраїна — 21:26 2435
-
Барселона здолала Хетафе завдяки тер Штегену, перервавши страхітливу безвиграшну виїзну серіюІспанія — 18:53 793
-
Карпати безвольно програли КолосуУкраїна — 18:52 1320