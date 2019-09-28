Бурсаспор з Селезньовим переміг Ерзурум і вийшов на перше місце в таблиці

Євген Селезньов зіграв за Бурсаспор, а його команда перемогла Ерзурум.

Туреччина. Перша ліга, 6 тур

Бурсаспор – Ерзурум – 1:0

Гол: Діарра, 14

Наші за кордоном: Ярмоленко забиває МЮ та підкорює вершину, Яремчук не збавляє обертів, Селезньов у рідній стихії

Бурсаспор у матчі 6 туру другого турецького дивізіону вдома приймав Ерзурум. Євген Селезньов вийшов на поле на 77-й хвилині і не став джокером для своєї команди.

Єдиний гол у зустрічі був забитий на 14-й хвилині зусиллями молодого захисника Мамаду Діарра. Таким чином, Бурсаспор очолив турнірну таблицю, набравши 12 очок.