Буркі може оформити сенсаційний переїзд в АПЛ

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Як Шевченко виграв Лігу чемпіонів, забивши Буффону вирішальний пенальті – 17 років знаменитому фіналу Мілана та Ювентуса
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"Карпати очікують непрості реформи": Смалійчук зробив першу заяву в статусі власника львівського клубуУкраїна — 09:14 1285
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Динамо та Шахтар ділитимуть НСК Олімпійський, – журналістУкраїна — 08:49 845
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Димінський перед продажем Карпат Смалійчуку відмовив іншому інвестору в останній момент, – ЗМІУкраїна — 08:24 2384
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Фінал ЛЄ-2015: чому трагічна казка Дніпра – вища за тріумф Шахтаря, уроки для нашого футболу і внесок у захист УкраїниMykhailo_Yukhymenko — 08:00 1594