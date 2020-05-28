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Буркі може оформити сенсаційний переїзд в АПЛ

11:17 204 Читать на русском
Буркі може оформити сенсаційний переїзд в АПЛ
Роман Буркі / фото із соцмереж

Голкіпер дортмундської Борусії Роман Буркі потрапив до сфери зацікавлень англійського гранда.

Швейцарський воротар може стати несподіваною заміною Кепі в складі Челсі, повідомляє The Sun.

Челсі знайшов для Кепи команду в Ла Лізі

Головний тренер "синіх" Френк Лемпард нібито особисто визначив Буркі трансферною ціллю. Лондонці готові зробити "джмелям" пропозицію у розмірі 15 млн євро. Незначна сума відступних пояснюється тим, що кіпер має лише рік за контрактом із Борусією Д.

У нинішньому сезоні Роман Буркі провів 33 матчі в усіх турнірах, 12 із них – на "нуль".

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