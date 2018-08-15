Бурда: Зробили перший маленький крок до своєї мети

Захисник Динамо Микита Бурда прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Славії (2:0).

"Все добре, у всіх чудовий настрій – зробили перший маленький крок до своєї мети потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів.

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Оскільки 2:0 виграли, зіграли ззаду "на нуль", значить, напевно, вийшло виграти у чехів верхові дуелі. Добре, що попереду теж забили. У цій грі у Славії була трохи інша тактика: нападник Шкода вийшов тільки в кінці матчу, а Тецл більше грає за спину, відкривається в недодачу. Я і сам читав, і фахівці говорили, що ця команда вдома і на виїзді грає по-різному.

Чи комфортно грати з Піварічем після його повернення? Ми грали разом у минулому сезоні. Ми, захисники, усі розуміємо один одного добре, незалежно від того, хто виходить на поле. Кожен знає свої вимоги і намагається їх виконувати", – розповів Бурда в коментарі прес-службі столичного клубу.

До слова, у раунді плей-офф Ліги чемпіонів Динамо зустрінеться з Аяксом.

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