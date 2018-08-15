toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Бурда: Зробили перший маленький крок до своєї мети

09:37 581 Читать на русском
Бурда: Зробили перший маленький крок до своєї мети
Микита Бурда / Футбол 24

Захисник Динамо Микита Бурда прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Славії (2:0).

"Все добре, у всіх чудовий настрій – зробили перший маленький крок до своєї мети потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів.

Динамо – Славія: прагматизм киян, нестримний Вербіч та сприятливе польське суддівство

Оскільки 2:0 виграли, зіграли ззаду "на нуль", значить, напевно, вийшло виграти у чехів верхові дуелі. Добре, що попереду теж забили. У цій грі у Славії була трохи інша тактика: нападник Шкода вийшов тільки в кінці матчу, а Тецл більше грає за спину, відкривається в недодачу. Я і сам читав, і фахівці говорили, що ця команда вдома і на виїзді грає по-різному.

Чи комфортно грати з Піварічем після його повернення? Ми грали разом у минулому сезоні. Ми, захисники, усі розуміємо один одного добре, незалежно від того, хто виходить на поле. Кожен знає свої вимоги і намагається їх виконувати", – розповів Бурда в коментарі прес-службі столичного клубу.

До слова, у раунді плей-офф Ліги чемпіонів Динамо зустрінеться з Аяксом.

Голова правління Славії: Арбітри грубо вплинули на обидва матчі, Григорій Суркіс повинен піти у відставку

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Динамо - Славія Прага: Вівторок 14 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
2 : 0
Славія Прага
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Динамо Динамо Динамо - Славія Прага Микита Бурда Микита Бурда
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
21
хв
Реал Мадрид
22:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук