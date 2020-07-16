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Бурда знайшов питання до арбітрів після переможного матчу проти Зорі

16 липня 23:38 - Читать на русском
Бурда знайшов питання до арбітрів після переможного матчу проти Зорі
Микита Бурда (ліворуч) / фото: Динамо

Захисник Динамо Микита Бурда поділився емоціями після перемоги в 31-му турі УПЛ проти Зорі (3:1).

13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков
 
Артем Громов 3’
3’ Артем Громов
13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков

"У роздягальні зараз гарний настрій, адже ми обіграли хорошу команду, яка демонструє відмінний футбол, і в турнірній таблиці дуже напружена ситуація.

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Що стосується пропущеного гола, то не можу сказати, що там була чиясь помилка, це радше був збіг обставин. М'яч пролетів мені і гравцеві Зорі поміж ніг, і вийшло так, що суперники вибігли на наші ворота. Але потім ми добре перебудувалися, не панікували, а намагалися продовжувати показувати свою гру. І до перерви змогли відігратися.

Хочеться обходитися без цих "холодних душів", тому що у нас таке вже бувало. Будемо намагатися грати більш надійно. У другому таймі ми могли забити і четвертий, і п'ятий м'ячі, і спокійно дограти матч. Але цього не вийшло зробити. На щастя, сьогодні для перемоги нам вистачило і трьох забитих голів. Однак, звичайно, будемо намагатися виправити цю ситуацію, ми повинні реалізовувати кожен момент, щоб спокійно доводити матчі до кінця.

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Добре, що сьогодні ми виграли, тому на суддівстві не хочеться акцентувати увагу. Але до роботи арбітрів є питання. Можна було давати другу жовту картку гравцеві Зорі. Крім того, не може бути такого, що на наші матчі призначаються тільки два арбітри. Такого не повинно бути", – цитує Бурду прес-служба Динамо.

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