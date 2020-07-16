Бурда знайшов питання до арбітрів після переможного матчу проти Зорі

Захисник Динамо Микита Бурда поділився емоціями після перемоги в 31-му турі УПЛ проти Зорі (3:1).

"У роздягальні зараз гарний настрій, адже ми обіграли хорошу команду, яка демонструє відмінний футбол, і в турнірній таблиці дуже напружена ситуація.

Динамо – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Що стосується пропущеного гола, то не можу сказати, що там була чиясь помилка, це радше був збіг обставин. М'яч пролетів мені і гравцеві Зорі поміж ніг, і вийшло так, що суперники вибігли на наші ворота. Але потім ми добре перебудувалися, не панікували, а намагалися продовжувати показувати свою гру. І до перерви змогли відігратися.

Хочеться обходитися без цих "холодних душів", тому що у нас таке вже бувало. Будемо намагатися грати більш надійно. У другому таймі ми могли забити і четвертий, і п'ятий м'ячі, і спокійно дограти матч. Але цього не вийшло зробити. На щастя, сьогодні для перемоги нам вистачило і трьох забитих голів. Однак, звичайно, будемо намагатися виправити цю ситуацію, ми повинні реалізовувати кожен момент, щоб спокійно доводити матчі до кінця.

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Добре, що сьогодні ми виграли, тому на суддівстві не хочеться акцентувати увагу. Але до роботи арбітрів є питання. Можна було давати другу жовту картку гравцеві Зорі. Крім того, не може бути такого, що на наші матчі призначаються тільки два арбітри. Такого не повинно бути", – цитує Бурду прес-служба Динамо.