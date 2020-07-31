Бурда змушений тренуватися за індивідуальною програмою

Центрбек "біло-синіх" тренується окремо від партнерів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Динамо вийшло з відпустки – перша група гравців пройшла планове медобстеження

Напередодні Мірча Луческу провів перше тренування в Динамо. У занятті взяли участь 22 польові гравці та четверо голкіперів. Натомість Бурда займався індивідуально. Терміни повернення оборонця до командних тренувань наразі невідомі. Бурда лише в липні повернувся на поле після важкої травми коліна, проте він пропустив останній матч минулого сезону через ушкодження.

Усього в кампанії 2019/20 Микита Бурда провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

"Я зателефонував президенту Шахтаря": про що говорив Луческу на презентації в Динамо