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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Бурда змушений тренуватися за індивідуальною програмою

08:25 - Читать на русском
Бурда змушений тренуватися за індивідуальною програмою
Микита Бурда / ФК Динамо

Провідний оборонець київського Динамо Микита Бурда не готовий займатися із основною групою гравців першої команди.

Центрбек "біло-синіх" тренується окремо від партнерів, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Напередодні Мірча Луческу провів перше тренування в Динамо. У занятті взяли участь 22 польові гравці та четверо голкіперів. Натомість Бурда займався індивідуально. Терміни повернення оборонця до командних тренувань наразі невідомі. Бурда лише в липні повернувся на поле після важкої травми коліна, проте він пропустив останній матч минулого сезону через ушкодження.

Усього в кампанії 2019/20 Микита Бурда провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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Теги
Динамо Динамо Микита Микита Бурда
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