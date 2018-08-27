Бурда: З Хачеріді та Відою було складно конкурувати

Захисник Динамо Микита Бурда розповів про те, що бачить себе лише в столичному клубі та прагне вигравати трофеї разом з "біло-синіми".

"Я тільки починаю свою футбольну кар'єру, тому що, якщо порахувати, то через травми багато випало.

Можу зіграти лівого захисника і нападника, але питання в тому, як я там зіграю. За часів Реброва я грав на позиції лівого захисника. Моя задача була – тримати порядок в обороні, не бігти вперед.

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Хачеріді та Віда досвідчені, було складно конкурувати проти них. Коли вони грають добре кожного матчу, у тренера немає думок, щоб їх замінити. Вони виходили і добре виконували свою роботу. Мені залишалось лише чекати свого шансу.

Я виграв чемпіонат, коли був запасним футболістом Динамо. Хочеться стати основним гравцем і вдало виступити у Лізі Чемпіонів. В іншій команді навіть не хочу себе уявляти. Хочу бути в Динамо. Працював для цього, старався, щоб отримати свій шанс", – розповів Бурда програмі Профутбол.

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