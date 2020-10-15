Гравець "біло-синіх" Микита Бурда полетів у Сербію на перший етап відновлення від травми. Про це повідомив агент Іван Пироженко у своєму Instagram.

Бурда успішно прооперований у Німеччині

"Найжахливіше, вже позаду... Тепер починається найскладніше. Ми повернемося ще сильнішими!", – написав агент.

Нагадаємо, Микита травмувався у товариському матчі з Колосом п'ятого вересня – він не зміг завершити зустріч та покинув поле з допомогою своїх партнерів. У гравця діагностували розрив ахіллового сухожилля. Пізніше його було прооперовано в Німеччині, а на відновлення має піти 6 місяців.

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