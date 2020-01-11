Бурда вирушить з Динамо на тренувальний збір в Туреччину

Головний лікар київського Динамо Леонід Миронов повідомив, що захисник "біло-синіх" Микита Бурда вирушить разом з командою на тренувальний збір в Туреччину.

"У Бурди була серйозна травма і операція. Але він їде на збір до Туреччини, де буде продовжувати свою реабілітацію. Важливо, що він буде працювати з реабілітологом і при цьому перебувати в колективі, бути частиною команди – у цьому є величезний позитивний ефект. Тим більше, що Динамо тренуватиметься в чудовому спортивному комплексі, де є все необхідне для повноцінної реабілітації.

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Докладні результати медичного обстеження ми отримаємо через один-два дні, чекаємо на них десь у понеділок. Поки ж можу лише підтвердити, що всі гравці пройшли медогляд. Попередньо можу сказати, що ніяких проблем у хлопців немає, всі вийшли з відпустки здоровими, цілими і неушкодженими. Зайва вага? Щодо неї теж чекаємо результатів.

В основному, всі здорові. Є пару чоловік з минулого року, які ще проходять заключний етап реабілітації. Це Мохаммед Кадірі і Денис Попов", – цитує Миронова офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Бурда отримав травму наприкінці вересня 2019 року в матчі проти Ворскли. Захисник травмував колінний суглоб і переніс операцію. Очікується, що гравець зможе повернутися до тренувань у загальній групі через 2-3 місяці.

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