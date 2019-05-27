Бурда: В роздягальні отримали по заслугах, тому другий тайм у Динамо вийшов більш вдалим

Захисник Динамо Микита Бурда поділився враженнями після матчу 31-го туру УПЛ проти ФК Львів (2:1).

"Виграли і добре. Вирвали цю перемогу. А так, по грі – дуже важко. У нас загалом зі Львовом дуже важкі ігри. І перший тайм, звичайно, ми не дуже добре грали. У перерві зробили деякі корективи і другий тайм провели вже більш зібрано. З'явилося більше моментів.

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Що сказали тренери в роздягальні в перерві? Нехай це залишиться в роздягальні. Ми трохи отримали по заслугах. Тому другий тайм і вийшов більш вдалим.

Ми граємо за Динамо Київ! У нас зараз дуже багато молодих хлопців, і для кожного було головною мрією тут грати. Про яку ще мотивацію може йтися? Настрій нормальний, хоча звичайно, через те, що не ми чемпіони, він не шикарний.

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Капітанська пов'язка? Звичайно, це дуже велика відповідальність. Я і не очікував, що сьогодні буду капітаном. Вдячний, що мені довірили, переживав, звичайно. І дуже гордий", – цитує Бурду Dynamo.kiev.ua.