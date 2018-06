Захисник київського Динамо Микита Бурда займається на базі бельгійського Андерлехта, за який грає Євген Макаренко.

Футбольний агент Іван Піроженко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що захисник Динамо Микита Бурда займається на базі Андерлехта, у складі якого є українець Євген Макаренко.

Нещодавно Бурда підписав новий контракт з киянами до 2022 року, а також дебютував за збірну України.

"Коли всі відпочивають, ми готуємося до майбутнього сезону... У нас на нього великі плани Микита Бурда проходить індивідуальну програму на базі Андерлехта. WE NEVER GIVE UP", – написав Піроженко.