Бурда сподівається повернутися на поле в сезоні 2019/20

Захисник Динамо Микита Бурда розповів про своє відновлення від травми, через яку він не може допомогти команді вже майже 3 місяці.

Нагадаємо, Бурда пошкодив коліно 22 вересня у поєдинку проти Ворскли та був прооперований в Іспанії. За попередніми прогнозами, центральний захисник пропустить щонайменше 6 місяців.

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"Поки нічого не говорять. Все йде за планом, робота... Думаю, в цьому сезоні ви мене ще побачите на полі, якщо тренер мене поставить. Зараз займаюся індивідуально. Поки не знаю, коли буду працювати разом з командою", – цитує Бурду Динамоманія з посиланням на FootballHub.

Зауважимо, у 2019 році Динамо залишилося провести 2 матчі – проти Лугано в Лізі Європи та з Десною у 18-му турі УПЛ.

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