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Бурда: Спаринг проти Олімпіакоса був наближений до офіційного матчу

11:36 99 Читать на русском
Бурда: Спаринг проти Олімпіакоса був наближений до офіційного матчу
Микита Бурда / офіційний сайт Динамо Київ

Захисник Динамо Микита Бурда прокоментував поєдинок з грецьким Олімпіакосом, а також розповів про підготовку до нового сезону.

Товариські матчі
Динамо
1
1 : 1
1
Олімпіакос
19:00 08:07:2019
завершено
 

"Вважаю, що це був хороший матч. Для греків це остання гра перед початком сезону. Ми також готуємося за своїм планом.

Динамо – Олімпіакос – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Звичайно, було багато помилок невиправданих. Але ми тільки починаємо набирати форму. Думаю, з кожним матчем і тренуванням будемо покращувати свою гру. До початку сезону підійдемо повністю готовими.

Звичайно, матч проти Олімпіакоса відрізнявся від ігор у Лізі Європи. Але якщо говорити про товариський поєдинок, то він був наближений до офіційного. І суперник хорошого рівня, і погода сприятлива була. Налаштовувалися на перемогу і провели хорошу гру.

Кадірі? Ми до нього звикаємо, він – до нас. Добре, що він приїхав на збори. Думаю, до початку сезону ми знайдемо спільну мову і взаєморозуміння на полі. Особливості взаємодії з ним? Кожен футболіст – індивідуальність", – розповів Бурда в коментарі офіційному сайту Динамо.

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Товариські матчі Динамо Динамо Товариські матчі Микита Бурда Микита Бурда Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі Динамо - Олімпіакос
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