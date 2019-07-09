Бурда: Спаринг проти Олімпіакоса був наближений до офіційного матчу

Захисник Динамо Микита Бурда прокоментував поєдинок з грецьким Олімпіакосом, а також розповів про підготовку до нового сезону.

"Вважаю, що це був хороший матч. Для греків це остання гра перед початком сезону. Ми також готуємося за своїм планом.

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Звичайно, було багато помилок невиправданих. Але ми тільки починаємо набирати форму. Думаю, з кожним матчем і тренуванням будемо покращувати свою гру. До початку сезону підійдемо повністю готовими.

Звичайно, матч проти Олімпіакоса відрізнявся від ігор у Лізі Європи. Але якщо говорити про товариський поєдинок, то він був наближений до офіційного. І суперник хорошого рівня, і погода сприятлива була. Налаштовувалися на перемогу і провели хорошу гру.

Кадірі? Ми до нього звикаємо, він – до нас. Добре, що він приїхав на збори. Думаю, до початку сезону ми знайдемо спільну мову і взаєморозуміння на полі. Особливості взаємодії з ним? Кожен футболіст – індивідуальність", – розповів Бурда в коментарі офіційному сайту Динамо.

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