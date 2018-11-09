Бурда: Шапаренко зараз на хвилі хайпа

Захисник Динамо Микита Бурда прокоментував гру Миколи Шапаренка, який сам кумедно уникнув спілкування з пресою у мікст-зоні разом з Віктором Циганковим, швидко пробігши та зробивши своєрідний "крюк" зі своїм фірмовим капюшоном на голові.

"Форма Шапаренка? Хочеться йому лише побажати, щоб він не зупинявся та лише прогресував. Менше, звичайно, читати преси, бо можуть перехвалити. Він зараз на хвилі хайпа такого.

Динамо – Ренн – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Який результат влаштує в Астані? Перемога, по-іншому і не має бути. З перелаштуванням на чемпіонат проблем не буде. Ми вже звикли до такого графіку.

Я займаюся боксом та чи буду вболівати за Усика? Я думаю, що вся Україна буде вболівати. А я так, декілька разів ходив лише на бокс. Хто найбільший фанат боксу в команді? Мабуть, Сидорчук. Він просто за всім слідкує", – сказав він, відповідаючи на питання журналістів після матчу з Ренном.

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