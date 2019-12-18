Бурда розповів, за що Хацкевич сварив гравців Динамо

Захисник Динамо Микита Бурда порівняв роботу під керівництвом Сергія Реброва та Олександра Хацкевича.

"Якщо взяти Хацкевича – він більше злився за деталі. Сильно питав за це. Наприклад, м'яч вийшов в аут, гравець нашої команди повертається спиною і біжить на свою позицію. А там можуть швидко розіграти і створити момент. Хацкевич завжди на цьому акцентував увагу. Якщо футболіст не виконував установку завжди бути обличчям до гри – сварив.

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Не можу сказати, що мені з кимось із тренерів було погано чи добре. У кожного чогось вчився. При Реброві я почав грати, коли було багато травмованих, мені надали шанс. Коли всі відновилися – у мене було мало ігрового часу. Але Ребров все одно розмовляв зі мною, підтримував", – розповів Бурда в коментарі Xsport.

Нагадаємо, Бурда наразі відновлюється від травми коліна. Центрбек розраховує повернутися на поле ще в поточному сезоні.

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