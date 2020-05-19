Бурда розповів про свої бійцівські навички – із гравцем Динамо краще не жартувати

Захисник Динамо Микита Бурда назвав види спорту, якими цікавиться поза футболом.

"Люблю дивитися боксерські поєдинки і бої ММА, правда, тільки під егідою промоутерської компанії змішаних бойових мистецтв UFC, оскільки вважаю цю організацію найцікавішою. Також іноді дивлюся великий теніс.

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Іноді відвідую тренування з боксу, але, на жаль, це буває не так часто, як хотілося б. Під час футбольного сезону вкрай важко знайти час для іншого виду спорту", – цитує Бурду офіційний сайт киян.

У нинішньому сезоні УПЛ Бурда провів лише 7 матчів через важку травму.

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