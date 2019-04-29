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Бурда прокоментував своє вилучення в матчі зі Львовом

18:58 62 Читать на русском
Бурда прокоментував своє вилучення в матчі зі Львовом
Микита Бурда / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Віталій Буяльський поділився власною думкою щодо свого вилучення в матчі 26 туру УПЛ проти Львова (1:0).

 
Микита Бурда 19’
Віталій Буяльський 24’
Томаш Кендзьора 75’
19’ Микита Бурда
24’ Віталій Буяльський
75’ Томаш Кендзьора

"Моє вилучення? Воно було, це моя помилка. Погано, що це сталося ще на початку гри, але добре, що хлопці виправили мою помилку, відпрацювали. Я вдячний їм за це. Радий за нашу команду. Не важливо, хто помилився – сьогодні я, а завтра хтось інший, але хлопці билися один за одного.

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Нам вдалося забити красивий гол, Шепелєв хороший пас віддав, і Буяльський прекрасно виконав удар. Сьогодні можна поаплодувати всій команді. Всі гравці, за винятком мене, провели хороший матч. Найголовніше – ми здобули перемогу", – сказав Бурда Youtube-каналу Динамо.

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Динамо Динамо Львів Львів Львів - Динамо Микита Бурда Микита Бурда
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