Бурда прокоментував своє вилучення в матчі зі Львовом

Захисник Динамо Віталій Буяльський поділився власною думкою щодо свого вилучення в матчі 26 туру УПЛ проти Львова (1:0).

"Моє вилучення? Воно було, це моя помилка. Погано, що це сталося ще на початку гри, але добре, що хлопці виправили мою помилку, відпрацювали. Я вдячний їм за це. Радий за нашу команду. Не важливо, хто помилився – сьогодні я, а завтра хтось інший, але хлопці билися один за одного.

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Нам вдалося забити красивий гол, Шепелєв хороший пас віддав, і Буяльський прекрасно виконав удар. Сьогодні можна поаплодувати всій команді. Всі гравці, за винятком мене, провели хороший матч. Найголовніше – ми здобули перемогу", – сказав Бурда Youtube-каналу Динамо.