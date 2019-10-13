Бурда повернувся до України після операції

Захисник Динамо Микита Бурда прибув до України після успішної операції на коліні.

"Микита Бурда повернувся після операції. Поруч завжди найближчі. Здоров'я тобі, брате мій. Все буде добре", – йдеться в дописі Instagram агента Бурди.

Гравці Динамо зворушливо підтримали Бурду перед матчем проти Колоса – красивий жест киян

Зазначається, що в Бурди пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, а відновлення займе 5-6 місяців.

Нагадаємо, захисник Динамо зазнав травми у матчі 8 туру УПЛ проти полтавської Ворскли (5:0) і змушений перенести операцію.

Гравців Динамо Київ – 0, гравців Динамо Бухарест – 1: "шахтарівські серця" в огляді соцмереж після матчу Україна – Литва