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Бурда повернувся до України після операції

08:50 1260 Читать на русском
Бурда повернувся до України після операції
Микита Бурда / офіційний сайт Динамо Київ

Захисник Динамо Микита Бурда прибув до України після успішної операції на коліні.

"Микита Бурда повернувся після операції. Поруч завжди найближчі. Здоров'я тобі, брате мій. Все буде добре", – йдеться в дописі Instagram агента Бурди.

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Зазначається, що в Бурди пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, а відновлення займе 5-6 місяців.

Нагадаємо, захисник Динамо зазнав травми у матчі 8 туру УПЛ проти полтавської Ворскли (5:0) і змушений перенести операцію.

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