Бурда почав готуватись до зборів у спортзалі

Захисник Динамо Микита Бурда вже займається в спортзалі перед зимовими зборами.

Микита Бурда вже почав активно займатись у спортзалі та готуватись до зимових зборів у Марбельї.

Динамо зіграє на зборах проти Бохума, Стяуа та Спарти

Перший вояж киян в Іспанію відбудеться 13 січня і триватиме до 26 січня. На цьому зборі "біло-сині" проведуть спаринги проти Бохума, Стяуа та Спарти.

14 лютого Динамо в Піреї на стадіоні Георгіос Карайсакіс зіграє проти Олімпіакоса в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

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