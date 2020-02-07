Бурда озвучив мету збірної України на Євро-2020 та назвав фаворитів чемпіонату

Захисник Динамо Микита Бурда поділився думками про майбутній чемпіонат Європи-2020, який пройде з 12 червня по 12 липня.

"Збірна України показує хороший, видовищний футбол. Є всі передумови показати результат не гірший, ніж на ЧС-2006. Якщо ми вийдемо у чвертьфінал, але у 3-х з 5-ти матчів не заб'ємо – думаю, мене б таке влаштувало. Тут на перший план виходить результат. Краще дістатися до чвертьфіналу, ніж красиво грати і не вийти з групи. Є мета – вийти з групи. Збірна на вірному шляху, і немає ні краплі страху перед тими ж Нідерландами. Так, група непроста, але, сподіваюся, ми вийдемо в плей-офф, а там вже як карта ляже.

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Третій суперник України? За великим рахунком, без різниці. Румунія – так Румунія. Косово, Північна Македонія, Білорусь чи Грузія – теж все одно. Головні фаворити Євро? Франція, Бельгія та Німеччина", – цитує Бурду Dynamo.kiev.ua з посиланням на тижневик "Футбол".

Нагадаємо, Україна розпочне чемпіонат Європи-2020 матчем проти Нідерландів 14 червня в Амстердамі. Другий поєдинок пройде 18 червня (суперник поки невідомий), третій – 22 червня проти Австрії у Бухаресті.

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