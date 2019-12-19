Бурда: Не відчуваю Донбас своєю батьківщиною

Захисник Динамо Микита Бурда, який народився у Донецькій області, зізнався, що не має особливих спогадів про Донбас.

"Я там жив до шести років, а потім ми з мамою і бабусею переїхали. Все дитинство я провів у Яготині (Київська область – прим). Почав там займатися футболом, там мої друзі і мій перший тренер. Тому не відчуваю Донбас своєю батьківщиною", – сказав Бурда Youtube-каналу Xsport.

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Нагадаємо, Бурда є випускником академії Динамо. Він дебютував за "біло-синіх" у вересні 2014 року. В поточному сезоні Бурда через важку травму пропустив більшу частину матчів – в активі центрального захисника 10 ігор за Динамо у всіх турнірах.

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