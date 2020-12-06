"Мені здається, найбільше за Сергія Реброва працювали в залі. Зрозуміло, що всі тренери приділяють увагу цьому. Але мені здається, за Реброва трохи більше працювали", – сказав Бурда для Football Hub.

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Микита продовжує відновлюватись від важкої травми, захисник востаннє виходив на поле ще у липні.

Нагадаємо, Сергій Ребров на чолі Ференцвароша скоро повернеться до Києва, де зустрінеться з колишньою командою в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, двобій відбудеться 8 грудня, початок о 22:00.

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