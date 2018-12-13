Бурда: Нам залишається лише сподіватися, що НСК Олімпійський витримає 2 гри поспіль

Захисник Динамо Микита Бурда поділився очікуваннями від мату 6 туру Ліги Європи проти Яблонця.

"Готуємося до гри як зазвичай, думок про відпустку ще немає. Хочемо провести хороший матч на високому рівні, щоб порадувати і себе, і глядачів, які прийдуть на стадіон, своєю грою та позитивним результатом.

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Яблонец запам’ятався тим, що у чехів бойова команда, вони грали до кінця, перехопивши ініціативу після двох пропущених м’ячів, старалися відігратися, що їм і вдалося. Тому завтра також налаштовуємося на серйозну гру.

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Чи витримає НСК Олімпійський 2 матчі поспіль? Нам лише залишається на це сподіватися, адже завжди хочеться грати на хорошому полі. Думаю, люди, які працюють над цим, постараються та докладуть усіх зусиль, щоб усе було добре. НСК «Олімпійський» чи стадіон «Динамо»? Обидві ці арени рідні для нас, і там і там ми почуваємося вдома", – цитує Бурду офіційний сайт Динамо.