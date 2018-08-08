Бурда: Ми їхали у Прагу за перемогою

Захисник Динамо Микита Бурда прокоментував нічию зі Славією.

"Ми очікували, що суперник гратиме через навіси у центр штрафного майданчика. Ми їхали сюди за перемогою. Звичайно, 1:1 на виїзді – це непогано, але хотілось перемогти.

Що сталось у моменті з пенальті? Не знаю, треба дивитись повтор. Був удар, потім рикошетом м'яч потрапив до футболіста Славії. Він був готовий розстрілювати ворота, тому у Кендзьори не було вибору крім як йти в підкат. Суддя порахував, що це пенальті. Томаш начебто однією ногою вибив м'яч, а другою, може, зачепив гравця.

Славія – Динамо – відео голів

Чи відчувався тиск трибун? Так, у Славії хороша підтримка, яка допомогала їм.

Бойка справді вкусила оса, і я сам мало не постраждав, не знаю чи полювали вони на гравців Динамо, але вони літали над нами", – цитує Бурду dynamomania.com.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Славією на останніх хвилинах виїздного матчу.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 14 серпня, у Києві.