"Враження від благодійного турне в Європі? Дуже хороші, оскільки ми граємо із сильними командами, а крім цього, маємо можливість допомогти Україні – залучаємо кошти, благодійні внески до нашої країни, які спрямовуються на потреби людей, які постраждали від війни. Звичайно, хотілося б, щоб у нас все було добре, і такі матчі не доводилося грати. Краще б настав мир, і ми могли грати у чемпіонаті України, як раніше.

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Незалежно від статусу матчів – товариські вони чи офіційні – налаштування у нас завжди максимальне. Чи у чемпіонаті України ми граємо, чи в єврокубках, нас завжди готують дуже серйозно, ми відповідально підходимо до поєдинків.

Куди б ми не приїхали, всі зустрічають дуже тепло – і вболівальники, і футболісти. До хлопців індивідуально підходять гравці суперників, запитують про ситуацію в нашій країні, цікавляться подробицями. Усі переживають за наших людей, співчувають, і намагаються якось допомогти.

Чи спілкувались з українцями, які вимушено виїхали за кордон? Так, звісно. Всюди є наші люди, по можливості ми з ними зустрічаємось та спілкуємося під час наших візитів до центрів для біженців. Багато людей зараз за кордоном, ми також в іншій країні, і нам їх дуже не вистачає. Тому за будь-якої можливості ми із задоволенням з ними спілкуємося, дізнаємося про їхні історії, намагаємося допомагати та підтримувати", – поділився Бурда у коментарі офіційному сайту Динамо.

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