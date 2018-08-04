Бурда: Хотілося б забивати більше

Оборонець київського Динамо Микита Бурда поділився емоціями від перемоги "біло-синіх" над донецьким Шахтарем (1:0) у 3-му турі української Прем'єр-ліги.

"Настрій чудовий, емоції позитивні! Приємно, що на трибунах було багато людей. Цей матч був для нас принциповим, зіграли ми добре: надійно ззаду, забили попереду. Не можу сказати, що ми були сконцентрованими, грали дисципліновано та організовано лише сьогодні. Ми на кожну гру так налаштовуємося.

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Головне – в обороні зіграти на нуль, а попереду момент буде, варто лише його реалізувати. Щодо підкатів і повній самовіддачі, то граємо так завжди. Важливою є перемога та нуль пропущених м'ячів, а з яким рахунком – неважливо. Звісно, хотілося б забивати більше, щоб перемагати впевнено. Але саме з Шахтарем у нас такі ігри, що часто рахунок мінімальний.

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В інших іграх намагаємося діяти більш результативно, попрацюємо над цим. Тим більше, маємо достатньо хороших моментів, щоб забивати більше. Це дозволить уникнути нервозності на останніх хвилинах", – цитує Бурду Террикон.

Нагадаємо, що "динамівці" мінімально перемогли Шахтар на своєму полі. Єдиний м'яч у поєдинку забив Беньямін Вербіч.