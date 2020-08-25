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Бурда хоче реабілітуватися за провальний сезон Динамо – центрбек киян зазіхає на всі внутрішні трофеї і успіх в ЛЧ

19:55 - Читать на русском
Бурда хоче реабілітуватися за провальний сезон Динамо – центрбек киян зазіхає на всі внутрішні трофеї і успіх в ЛЧ
Микита Бурда / Сайт Динамо

Захисник Динамо Микита Бурда зізнався, чого очікує від першої кампанії Динамо під керівництвом Мірчі Луческу.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 2
2
Динамо
21:00 25:08:2020
46' live
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс

"Звісно, у Суперкубку про товариський статус матчу не може бути й мови. Сприймаємо його як відкриття сезону, як поєдинок за трофей із нашим головним та принциповим конкурентом – Шахтарем. Тому готуємося дуже серйозно, як і на усі матчі. Звісно, дуже хочемо перемогти. Із нетерпінням чекаємо на старт нового сезону, хочеться реабілітуватися за минулий не дуже вдалий рік, та й за футболом вже скучили.

Особисто для мене найбільше вражень залишив минулий Суперкубок, коли ми перемогли Шахтар 2:1. По-перше, у цьому матчі я забив м’яч, причому перший у ворота Шахтаря, а по-друге, поступаючись 0:1, у другому таймі нам вдалося переломити хід зустрічі на свою користь. Тому цей матч запам’ятався мені найбільше.

Суперкубок України: прогноз на матч

Наші завдання завжди незмінні: виграти золоті медалі чемпіонату, Кубок України, Суперкубок та вийти до групового етапу Ліги чемпіонів, чого вже давно не траплялося. А особисто для себе сподіваюся, що усі травми минуть, хочу забути про них і просто грати, допомагаючи команді, чим можу.

Щодо роботи з Мірчею Луческу – все нормально, тренуємося, з’явилося багато нового. Намагаємося якнайшвидше сприйняти принципи роботи та філософію нового тренера, звикнути до його вимог та зрозуміти, якою він бачить нашу гру. Нововведення є у всьому: тактиці, тренуваннях тощо, адже у кожного тренера своє бачення гри та використання футболістів. Ще минуло зовсім мало часу, але стараємося звикати та виконувати усе необхідне на футбольному полі. Готуємося із позитивним настроєм, із думками і сподіваннями, що цього сезону буде свято і на нашій вулиці", – підсумував Бурда в коментарі офіційному сайту Динамо.

Шахтар – Динамо: анонс матчу за Суперкубок України

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Теги
Шахтар - Динамо Динамо Динамо Суперкубок України Мірча Мірча Луческу Микита Микита Бурда
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