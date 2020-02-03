Бурда: Динамо три роки не може перемогти у чемпіонаті – це велика трагедія!

Центрбек Динамо Микита Бурда не приховує свого розчарування через провали команди у останніх сезонах.

"Це болюче питання, на яке складно відповісти. Ми три роки не можемо перемогти в чемпіонаті. Це велика трагедія! У цьому сезоні справи йдуть ще гірше. Але я не сумніваюся, що все налагодиться і навесні ви побачите вже інше Динамо.

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Звичайно я вірю у відродження колишньої слави клубу! Ми всі цього хочемо. І повірте, все робимо для цього. Чи ви думаєте, що ми не хвилюємося через наш поточний стан? Динамо – такий клуб, де футболісти постійно змінюються. Не вийде у нас, отже прийде нове покоління, і у них все вийде", – підкреслив Бурда в інтерв'ю КП в Украине.

Нагадаємо, свій останній чемпіонський титул Динамо здобувало у сезоні 2015/16, коли команду очолював Сергій Ребров.

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