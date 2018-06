Агент Микити Бурди Іван Піроженко висловив впевненість у здібностях свого клієнта.

"Микита Бурда, хлопець, який за півроку увірвався до основного складу Динамо і збірної України. Справжній гладіатор на полі і дуже спокійний і приємний хлопець в житті. Дуже радий за тебе, Микита...

Бурда тренується на базі Андерлехта

Завжди пам'ятай, що WE NEVER GIVE UP and DREAM COME TRUE. Згадаєте мої слова, цей хлопець буде гравцем English Premier League через декілька років", – написав Піроженко в своєму Інстаграм.