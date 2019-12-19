Бурда – про конфлікт з Дентінью: "Взагалі не розумію його слів"

Захисник Динамо Микита Бурда розповів про суперечку із хавбеком Шахтаря Дентінью.

"У нас з Дентінью взагалі жодних стосунків. Просто я назвав його клоуном, тому що тоді був на емоціях. Я мав на увазі його поведінку. Коли він виходить на поле, і як себе поводить себе по відношенню до суперника.

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Він забив гол, і сказав, що всі гравці Динамо – плаксії, плачемо після поразок. Я взагалі цього не зрозумів, до чого тут плаксії, які плаксії. Я не казав за поразку його команди, а відзначив його поведінку", – зазначив Бурда в програмі XSPORT Vlog.

Нагадаємо, конфлікт трапився під час матчу 3-го туру УПЛ між Динамо та Шахтарем (1:2), коли Дентінью поглузував над гравцями Динамо, які були невдоволені рішеннями арбітра.

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