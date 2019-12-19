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Бурда – про конфлікт з Дентінью: "Взагалі не розумію його слів"

23:07 303 Читать на русском
Бурда – про конфлікт з Дентінью: "Взагалі не розумію його слів"
Микита Бурда / офіційний сайт Динамо Київ

Захисник Динамо Микита Бурда розповів про суперечку із хавбеком Шахтаря Дентінью.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

"У нас з Дентінью взагалі жодних стосунків. Просто я назвав його клоуном, тому що тоді був на емоціях. Я мав на увазі його поведінку. Коли він виходить на поле, і як себе поводить себе по відношенню до суперника.

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Він забив гол, і сказав, що всі гравці Динамо – плаксії, плачемо після поразок. Я взагалі цього не зрозумів, до чого тут плаксії, які плаксії. Я не казав за поразку його команди, а відзначив його поведінку", – зазначив Бурда в програмі XSPORT Vlog.

Нагадаємо, конфлікт трапився під час матчу 3-го туру УПЛ між Динамо та Шахтарем (1:2), коли Дентінью поглузував над гравцями Динамо, які були невдоволені рішеннями арбітра.

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Дентінью Дентінью Микита Бурда Микита Бурда Шахтар Шахтар Динамо Динамо Динамо - Шахтар
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