"Деякі гравці прийшли з подачі журналіста Михайла Співаковського, він великий друг клубу та нашої нової адміністративної команди. Його знання УПЛ та гравців стали в нагоді Чорноморцю в ситуації стрімкої розбудови колективу.

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Мексиканського півзахисника Хорхе Ернандеса нам привело агентство Олександра Яковенка. Ми готували презентацію новачка на 19 годину 36 хвилин, ця наша нова традиція (Чорноморець був створений у 1936 році – прим.). Але хтось злив інформацію Ігорю Бурбасу, і його твіттер зірвав нам презентацію новобранця", – розповів Цикановський у інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Ернандес приєднався до Чорномороця на правах вільного агента. Він виступав за другу команду Лос-Анджелес Гелаксі, у складі якої минулого року провів 32 матчі, в яких забив 13 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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