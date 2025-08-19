Алехандро Гарначо відхилив пропозицію Баварії і хоче виступати тільки за Челсі. У мюнхенців немає шансів підписати його цього літа, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Повідомляється, що "сині" продовжують переговори з "червоними дияволами", в них досягнуто прогресу.

Бунтівний гравець Манчестер Юнайтед висунув ультиматум – хоче перейти в Челсі за будь-яку ціну

Раніше Гарначо поставив МЮ ультиматум: або клуб погоджує трансфер в Челсі, або він проведе наступні 12 місяців на лаві запасних, чекаючи свого шансу на вихід.

Ще недавно Гарначо вважався одним з найперспективніших талантів Манчестер Юнайтед, проте переломним моментом став фінал Ліги Європи у травні. Тоді він залишився в запасі, а головний тренер Рубен Аморім прямо сказав шукати новий клуб. З тих пір він готувався до відходу, і, за інформацією джерела, саме Челсі готовий дати йому новий шанс.

Лондонці вже погодили особисті умови з Гарначо, залишилося лише домовитися про суму трансферу. Спочатку Манчестер Юнайтед оцінив форварда у 82 мільйони євро, але тепер знизив вимогу до близько 59 мільйонів євро, щоб угоду можна було закрити. Переговори між клубами прискорилися, а керівництво Челсі хоче завершити підписання до закриття трансферного вікна.

Контракт Гарначо з Манчестер Юнайтед діє до 2028 року. У минулому сезоні він забив 6 голів у 36 матчах в АПЛ.

