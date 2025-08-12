Нападник Алехандро Гарначо поставив жорстку вимогу Манчестер Юнайтед, намагаючись пришвидшити свій перехід у Челсі. 21-річний аргентинець чітко дав зрозуміти, що не бачить свого майбутнього в Манчестері, а лондонський клуб є його пріоритетним напрямком.

Челсі узгодив контракт з зіркою Манчестер Юнайтед, який гратиме на позиції Мудрика

Як повідомляє GOAL, послання Гарначо до Манчестер Юнайтед максимально пряме: або клуб погоджує трансфер у Челсі, або він проведе наступні 12 місяців на лаві запасних, чекаючи свого шансу на те, щоб покинути клуб.

Ще недавно Гарначо вважався одним із найперспективніших талантів Манчестер Юнайтед, однак переломним моментом став фінал Ліги Європи у травні. Тоді він залишився у запасі, а головний тренер Рубен Аморім прямо сказав шукати новий клуб. З того часу він готувався до відходу, і, за інформацією джерела, саме Челсі готовий дати йому новий шанс.

Лондонці вже узгодили особисті умови з Гарначо, залишилося лише домовитися про суму трансферу. Спочатку Манчестер Юнайтед оцінив форварда у 82 мільйони євро, але тепер знизив вимогу до близько 59 мільйонів євро, щоб угоду можна було закрити. Переговори між клубами прискорилися, а керівництво Челсі хоче завершити підписання до закриття трансферного вікна.

Контракт Гарначо з Манчестер Юнайтед чинний до 2028 року.

