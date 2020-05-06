Бундесліга знову відклала відновлення сезону, – журналіст

Відновлення змагань у німецькій Бундеслізі відкладено мінімум на тиждень. Таке рішення ухвалив уряд Німеччини.

Німецький чемпіонат обов'язково дограють, але не відразу. Про це журналіст Рафаель Хонігштайн написав у своєму твіттері.

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Чимало команд уже відновили тренування, сподіваючись на рестарт Бундесліги 15 травня. Проте, влада вимагає 14-денного карантину для всіх клубів ліги перед відновленням кампанії 2019/20. Імовірно, карантин команди проведуть у формі тренувальних таборів.

Тепер Бундесліга повернеться мінімум 22 травня. Ще одна можлива дата рестарту – 29 травня. Чемпіонат Німеччини був призупинений після 25-ти турів через пандемію коронавірусу.