Представники першого та другого дивізіонів Німеччини проголосували за збереження правила щодо 5 замін за матч, повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

Нагельсманн офіційно приступив до роботи у Баварії

Це нововведення започаткували перед минулим сезоном, щоб зменшити навантаження на гравців після вимушеної перерви через коронавірус.

Новий сезон у Бундеслізі стартує вже 13 серпня. Нагадаємо, за підсумками минулорічного розіграшу тріумфатором турніру 9-й раз поспіль стала Баварія.

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