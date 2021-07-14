Бундесліга збереже правило 5 замін на наступний сезон
18:15 - Читать на русском
Клуби чемпіонатів Німеччини провели традиційні збори перед новим сезоном.
Представники першого та другого дивізіонів Німеччини проголосували за збереження правила щодо 5 замін за матч, повідомляє офіційний сайт Бундесліги.
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Це нововведення започаткували перед минулим сезоном, щоб зменшити навантаження на гравців після вимушеної перерви через коронавірус.
Новий сезон у Бундеслізі стартує вже 13 серпня. Нагадаємо, за підсумками минулорічного розіграшу тріумфатором турніру 9-й раз поспіль стала Баварія.
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