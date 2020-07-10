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Бундесліга визначилась із датою початку нового сезону

21:12 - Читать на русском
Бундесліга визначилась із датою початку нового сезону
Гравці Баварії з чемпіонським титулом / фото ФК Баварія

Сезон Бундесліги 2020/21 розпочнеться досить близько до традиційних дат старту чемпіонату.

Перший тур німецької Бундесліги сезону 2020/21 відбудеться з 18 по 21 вересня, повідомляє офіційний сайт німецького футбольного союзу.

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Зазначається, що чемпіонат піде на зимову перерву після 13-го туру, який відбудеться з 18 по 21 грудня, та поновиться у перші вихідні січня. Останній тур Бундесліги запланований на 22 травня 2021 року. А от перший раунд Кубка Німеччини відбудеться з 11 по 14 вересня, фінал же змагання – 13 травня.

Нагадаємо, сезон 2019/20 завершився тотальною домінацією Баварії – мюнхенці здобули "срібну салатницю" та Кубок Німеччини.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Теги
Німеччина Бундесліга Кубок Німеччини
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