Бундесліга визначилась із датою початку нового сезону

Сезон Бундесліги 2020/21 розпочнеться досить близько до традиційних дат старту чемпіонату.

Перший тур німецької Бундесліги сезону 2020/21 відбудеться з 18 по 21 вересня, повідомляє офіційний сайт німецького футбольного союзу.

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Зазначається, що чемпіонат піде на зимову перерву після 13-го туру, який відбудеться з 18 по 21 грудня, та поновиться у перші вихідні січня. Останній тур Бундесліги запланований на 22 травня 2021 року. А от перший раунд Кубка Німеччини відбудеться з 11 по 14 вересня, фінал же змагання – 13 травня.

Нагадаємо, сезон 2019/20 завершився тотальною домінацією Баварії – мюнхенці здобули "срібну салатницю" та Кубок Німеччини.

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