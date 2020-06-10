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Бундесліга визначила претендентів на звання найкращого гравця травня

22:14 73 Читать на русском
Бундесліга визначила претендентів на звання найкращого гравця травня
Кай Хаверц та Йозуа Кімміх / Фото Bavarian Football Works

У чемпіонаті Німеччини відбувається голосування за найкращого футболіста минулого місяця.

Німеччина першою з топ-чемпіонатів вийшла з карантину і може собі дозволити підбити підсумки травня.

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До списку кандидатів на звання найкращого гравця минулого місяця увійшли: захисники Баварії Йозуа Кімміх та Бенжамен Павар, хавбек Хоффенхайма Крістоф Баумгартнер, оборонець Борусії Д Ашраф Хакімі, талант Байєра Кай Хаверц та форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер.

Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

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Теги
Німеччина Ашраф Хакімі Ашраф Хакімі Бенжамен Павар Бенжамен Павар Крістоф Баумгартнер Крістоф Баумгартнер Тімо Вернер Тімо Вернер Бундесліга Йозуа Кімміх Йозуа Кімміх Кай Хаверц Кай Хаверц
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