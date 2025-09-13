У чемпіонаті Німеччини відбувся перший матч третього туру. "Футбол 24" знайомить із ситуацією, яка склалася в турнірній таблиці Бундесліги.

Черговий тур Бундесліги розпочався п'ятничним матчем кризового Байєра проти Айнтрахта. Леверкузенці з новим головним тренером здобули першу перемогу і покращили своє турнірне становище.

Байєр переміг одразу після звільнення Тен Хага, здолавши Айнтрахт вдев'ятьох – Грімальдо оформив дубль зі штрафних

Лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини Баварія. Кельн, як і мюнхенці, має дві перемоги у двох матчах і йде на другому місці. Борусія Д на 4 позиції з 4 балами. Стільки ж мають Санкт-Паулі, Вольфсбург і Байєр.

Одразу п'ять команд: Аугсбург, Штутгарт, Хоффенхайм, Уніон Берлін та РБ Лейпциг – мають 3 залікових пункти. Майнц, Борусія М, Гамбург та Вердер у своєму активі мають лише 1 очко.

Замикають турнірну таблицю Хайденхайм і Фрайбург.

