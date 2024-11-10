У чемпіонаті Німеччини відбулися чергові матчі. "Футбол 24" знайомить із ситуацією, яка склалася в турнірній таблиці Бундесліги.

У неділю, 10 листопада, в німецькій Бундеслізі відбулися три матчі. Ігровий день відкрили Аугсбург і Хоффенхайм, які завершили гру з рахунком 0:0. Завдяки нічиїй команда гостей змогла вийти із зони перехідних матчів.

Уніон і Фрайбург розписали нічию у битві за Лігу чемпіонів

У другому матчі Айнтрахт Франкфурт (20 очок) обіграв Штутгарт, завдяки чому скоротив відрив від РБ Лейпцига (21 очко), який на другому місці. Останній поєдинок дня завершився перемогою Вольфсбурга над Хайденхаймом (1:3).

На першому місці турнірної таблиці наразі Баварія (26 очок), а минулорічний чемпіон Байєр посідає четверте місце (17 очок), у зоні Ліги Європи перебуває Фрайбург (17 очок), а Ліги Конференцій – Уніон (16 очок). А от Борусія Д йде поза зоною єврокубків.

У зоні вильоту перебувають Санкт-Паулі, Хольштайн та Бохум.