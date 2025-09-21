Бундесліга, турнірна таблиця: Баварія йде без втрат, Борусія Д в топ-3, Фрайбург в зоні єврокубків
У чемпіонаті Німеччини відбувся перший матч четвертого туру. "Футбол 24" знайомить із ситуацією, яка склалася в турнірній таблиці Бундесліги.
Четвертий тур чемпіонату Німеччини розпочався із зустрічі Штутгарта та Санкт-Паулі. Шваби впевнено розправилися з новачками Бундесліги (2:0), завдавши їм першої поразки в сезоні.
Штутгарт переміг Санкт-Паулі – "пірати" зазнали першої поразки, але залишились у зоні ЛЧ
У суботу, 20 вересня, Баварія розгромила Хоффенхайм (4:1), мюнхенці є єдиною командою, яка поки не втрачала очок в чемпіонаті. РБ Лейпциг впорався з Кельном (3:1) та розмістився на другій позиції в таблиці. Гамбург обіграв Хайденхайм (2:1) та піднявся на 14-ту сходинку.
В інших матчах дня Майнц переміг Аугсбург (4:1), а Фрайбург розгромив Вердер (3:0) та вийшов на сьоме місце чемпіонату.
В трійці лідерів Баварія, РБ Лейпциг та Борусія Дортмунд.
У зоні перехідних матчів поки що перебуває Уніон Берлін. У зоні прямого вильоту розмістилися Борусія М та Хайденхайм.