У чемпіонаті Німеччини відбувся перший матч четвертого туру. "Футбол 24" знайомить із ситуацією, яка склалася в турнірній таблиці Бундесліги.

Четвертий тур чемпіонату Німеччини розпочався із зустрічі Штутгарта та Санкт-Паулі. Шваби впевнено розправилися з новачками Бундесліги (2:0), завдавши їм першої поразки в сезоні.

Штутгарт переміг Санкт-Паулі – "пірати" зазнали першої поразки, але залишились у зоні ЛЧ

У суботу, 20 вересня, Баварія розгромила Хоффенхайм (4:1), мюнхенці є єдиною командою, яка поки не втрачала очок в чемпіонаті. РБ Лейпциг впорався з Кельном (3:1) та розмістився на другій позиції в таблиці. Гамбург обіграв Хайденхайм (2:1) та піднявся на 14-ту сходинку.

В інших матчах дня Майнц переміг Аугсбург (4:1), а Фрайбург розгромив Вердер (3:0) та вийшов на сьоме місце чемпіонату.

В трійці лідерів Баварія, РБ Лейпциг та Борусія Дортмунд.

У зоні перехідних матчів поки що перебуває Уніон Берлін. У зоні прямого вильоту розмістилися Борусія М та Хайденхайм.