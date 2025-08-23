Суботній день Бундесліги подарував шість матчів. Це лише стартовий тур чемпіонату Німеччини. Айнтрахт Франкфурт упевнено переграв Вердер (4:1) та опинився на другому місці, поступаючись лише Баварії, яка у матчі-відкритті розгромила РБ Лейпциг (6:0). Після всіх сьогоднішніх матчів Лейпциг так і залишився на останньому місці без очок і забитих голів.

Борусія Д на останніх хвилинах втратила перемогу над Санкт-Паулі – Гірассі не забив пенальті, екс-кіпер Зорі став героєм

Байєр, який цього літа очолив Ерік тен Хаг, поступився Хоффенхайму (1:2), який ще минулого сезону ледве уникнув вильоту з еліти німецького футболу. Третє місце наразі посідає Вольфсбург, який переміг Хайденхайм. Аугсбург також здобув три очки та опинився на четвертому місці. Уніон Берлін переграв Штутгарт і піднявся на п’яте місце. Єврокубкову зону замикає Хоффенхайм, саме той, який зіпсував дебют Еріка тен Хага.

Борусія Дортмунд розписала нічию із Санкт-Паулі та розташувалася одразу під зоною єврокубків, а її сьогоднішній суперник – відразу слідом за нею.

Свої матчі завтра проведуть Гамбург, Борусія Мюнхенгладбах, Кельн та Майнц.