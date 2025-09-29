Бундесліга, турнірна таблиця: Баварія лідирує, Борусія Д – друга, Штутгарт витіснив Байєр з зони єврокубків
У чемпіонаті Німеччини відбулися чергові матчі. "Футбол 24" знайомить із ситуацією, яка склалася в турнірній таблиці Бундесліги.
П'ятий тур Бундесліги розпочався з впевненої перемоги Баварії над Вердером 4:0. Мюнхенці поки що не втратили жодного очка і впевнено очолюють турнірну таблицю (15 балів).
Айнтрахт перестріляв Борусію М у матчі з 10 голами і увірвався в зону Ліги чемпіонів, Борусія Д переграла Майнц
Борусія Д розташувалась на другій сходинці з 13 балами. Третю сходинку посідає РБ Лейпциг (12), також у зоні Ліги чемпіонів перебуває Айнтрахт (9). У зону єврокубків потрапили Штутгарт (9) та Байєр (8).
У зоні перехідних матчів перебуває Аугсбург (3), а в зоні прямого вильоту розташувалися Хайденхайм (3) і Борусія М (2).
