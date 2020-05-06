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Бундесліга таки може відновити сезон 15 травня – клуби уникли сценарію з карантином

6 травня 13:50 342 Читать на русском
Бундесліга таки може відновити сезон 15 травня – клуби уникли сценарію з карантином
Лєвандовскі та Мюллєр / dpa

Перерваний пандемією коронавірусу сезон у німецькій Бундеслізі, найімовірніше, відновиться 15 травня.

Команди німецького вищого дивізіону не перейдуть у режим 2-тижневого карантину. Про це журналіст Рафаель Хонігштайн написав у своєму твіттері.

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Раніше репортер повідомив, що Бундесліга знову відклала відновлення сезону через нові вимоги уряду до клубів. Проте, злитий в мережу проект рішення кабінету Ангели Меркель виявився неактуальним. Згідно з медичним звітом ліги, командам достатньо тиждень побути в ізоляцію перед відновленням сезону. Це дозволить дати рестарт чемпіонату вже 15 травня.

Нагадаємо, що на вимушену паузу Бундесліга пішла на початку березня. Лідером першості наразі є Баварія (55 очок), Борусія Д – друга (51 пункт), замикає трійку призерів РБ Лейпциг (50 балів).

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Теги
коронавірус Німеччина Бундесліга
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