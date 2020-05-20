Бундесліга сформувала остаточний календар сезону

Німецька футбольна ліга (НФЛ) визначилась із датами ігрових турів, що залишились зіграти командам вищого дивізіону країни.

Кінцевий графік матчів у Бундеслізі опублікував офіційний сайт НФЛ.

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Поєдинки 30-го туру німецької першості відбудуться 5-7 червня. Натомість матчі двох останніх турів зіграють в один день. Поєдинки 33-го туру заплановані на 20 червня, 34-го – на 27 червня. Окрім того, перенесений матч 24-го туру між бременським Вердером і франкфуртським Айнтрахтом зіграють 3 червня.

Нагадаємо, що чемпіонат Німеччини – єдина топ-першість Європи, що відновила змагання після спалаху пандемії коронавірусу. У суботу-понеділок місцеві клуби зіграли поєдинки 26-го туру.

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