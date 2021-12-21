Німецькі фанати не зможуть відвідати стадіони на початку 2022 року через поширення нового штаму коронавірусу.

Починаючи з 28 грудня, доступ глядачів на спортивні змагання в Німеччині заборонений. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляє Kicker.

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Поширення омікрону – нового штаму COVID-19 – змусив політиків вдатися до таких заходів, які призведуть до значних фінансових збитків. Зокрема, кожен клуб елітного дивізіону через відсутність фанатів втрачатиме в середньому два мільйони євро за кожен матч. Втрати Баварії та Борусії Д будуть ще більшими.

Спершу розглядали варіант допуску обмеженої кількості уболівальників, але пізніше від цього відмовилися. Окрім футболу, постраждали також хокей, баскетбол і гандбол – матчі у цих видах спорту теж проводитимуться без фанатів. Термін дії рішення поки не вказується, але ЗМІ сумніваються, що до 9 лютого будуть якісь зміни.

Після першого кола Бундесліги Баварія впевнено лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи Борусію Дортмунд на 9 очок.

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