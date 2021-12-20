Німецькі клуби знову будуть змушені грати перед порожніми трибунами.

Стартові тури другого кола Бундесліги, скоріш за все, відбудуться без глядачів. Клуби з Баварії та Саксонії завершували 2021 рік з порожніми трибунами, але в інших землях дозволяли пускати на стадіони до 15 тисяч вболівальників.

Сьогодні федеральне керівництво випустило нову постанову для запобігання поширенню коронавірусу. Згідно з нею після 28 грудня спортивні заходи будуть відбуватися без глядачів, інформує Ruhr Nachrichten. Бундесліга ще не оголосила офіційне рішення.

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Якщо розпорядження влади вступить у дію, щонайменше 18 (7-9 січня) та 19 (14-16 січня) тури відбудуться з порожніми трибунами. Клуби зазнають великих збитків. Наприклад, дортмундська Борусія за кожен матч без глядачів втрачає 4 мільйони євро.