Бундесліга презентувала м'яч на новий сезон

Німецька Бундесліга офіційно представила ігровий м'яч для наступного сезону в першому та другому дивізіонах.
Офіційним ігровим м'ячем німецького чемпіонату залишиться Derbystar, повідомляє офіційний твіттер Бундесліги.
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М'яч, що складається з 32-х панелей, виконаний у чорно-білих кольорах із блакитними елементами. Derbystar – німецький виробник спортивного екіпірування з міста Гох, який розпочинав свою діяльність із кінного спорту.
Відзначимо, що новий сезон у Бундеслізі розпочнеться 16 серпня.