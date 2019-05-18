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Бундесліга презентувала м'яч на новий сезон

18 травня 16:25 311 Читать на русском
Бундесліга презентувала м'яч на новий сезон
Німецький Der Klassiker / dpa

Німецька Бундесліга офіційно представила ігровий м'яч для наступного сезону в першому та другому дивізіонах.

Офіційним ігровим м'ячем німецького чемпіонату залишиться Derbystar, повідомляє офіційний твіттер Бундесліги.

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М'яч, що складається з 32-х панелей, виконаний у чорно-білих кольорах із блакитними елементами. Derbystar – німецький виробник спортивного екіпірування з міста Гох, який розпочинав свою діяльність із кінного спорту.

Відзначимо, що новий сезон у Бундеслізі розпочнеться 16 серпня.

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Теги
Німеччина Бундесліга Футбольний м'яч
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