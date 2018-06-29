Бундесліга оголосила календар на сезон 2018/19: стало відомо, коли відбудеться дербі Коноплянки та Ярмоленка

Німецький футбольний союз оприлюднив календар змагань на наступний сезон Бундесліги, в якій виступають українці Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко.

Анонсовані всі матчі Бундесліги сезону 2018/19, повідомляє офіційний сайт організації.

Став відомий календар АПЛ 2018/19

Новий сезон у найвищому німецькому дивізіоні стартує 24 серпня. За традицією, нову першість розпочне команда, яка захищає титул. Мюнхенська Баварія прийме Хоффенхайм на Альянц-Арені.

Der Klassiker – протистояння "ротен" із дортмундською Борусією заплановане на 11-й і 28-й тури. А поєдинок, який найбільше зацікавить українських уболівальників – Рурське дербі між дортмундцями та Шальке з Гельзенкірхена – відбудеться в 14-му турі (7-9 грудня). Нагадаємо, що кольори "джмелів" із Дортмунда захищає Андрій Ярмоленко, а за "кобальтових" грає Євген Коноплянка.

Перелік матчів 1-го туру Бундесліги сезону 2018/19 (24-26 серпня):

Баварія – Хоффенхайм

Борусія Д – РБ Лейпциг

Борусія М – Байєр

Герта – Нюрнберг

Вердер – Ганновер

Фрайбург – Айнтрахт Франкфурт

Майнц – Штутгарт

Вольфсбург – Шальке

Фортуна – Аугсбург