Подібно до Ла Ліги, Серії А та АПЛ у зв'язку з проведенням Клубного чемпіонату світу Бундесліга впроваджує додаткове для клубів на час чемпіонату світу.

Німецькі клуби отримають додаткове трансферне вікно протягом перших десяти днів червня. Про це інформує Voetbal International. Клубам Бундесліги 1 і Бундесліги 2 дозволено вести трансферну діяльність з 1 по 10 червня і з 16 червня по 1 вересня.

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Додатковий трансферний період безпосередньо пов'язаний з Клубним чемпіонатом світу, який стартує в новому форматі 14 червня. У турнірі в США представляти Німеччину будуть Баварія і Борусія Д. Мюнхенці зустрінуться з Бенфікою, Бокою Хуніорс і Окленд Сіті, а Дортмунд зіграє з Флуміненсе, Ульсаном і Мамелоді Сандаунс.

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